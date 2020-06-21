Мэр Флоренции подтвердил, что автодром «Муджелло» близок к получению этапа Ф-1

Мэр Флоренции Дарио Нарделла признал, что автодром «Муджелло», вероятнее всего, получит право на проведение этапа Формулы-1 в 2020 году. Таким образом, ожидается, что в предстоящем сезоне Ф-1 состоится два Гран-при Италии.

«Почти наверняка организация второго Гран-при Италии в 2020 году достанется нам. Это будет исторический момент. Причём не только для автоспорта, но и для Флоренции. Мы будем держать пальцы скрещёнными, ещё никогда мы не были так близки к проведению этапа Формулы-1 на автодроме в „Муджелло“», — приводит слова политика GPblog.

Напомним, что календарь Формулы-1 в 2020 году претерпел серьёзные изменения из-за пандемии коронавируса. Первый этап сезона состоится 5 июля. На автодроме «Ред Булл Ринг» пройдёт Гран-при Австриии.