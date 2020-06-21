Абитебуль полагает, что с 2022 года клиентские команды станут угрозой для лидеров

Глава «Рено» Сириль Абитебуль убеждён, что снижение лимита на бюджет приведёт к росту конкуренции в Формуле-1. По словам специалиста, клиентские команды смогут представлять реальную угрозу заводским коллективам, что полностью разрушит нынешнюю систему Ф-1, в которой существуют три топ-команды и все остальные.

«Нынешнее снижение лимита сделает стартовую решётку более конкурентной. Интересно, что произойдёт с сотрудничающими командами. В „Мерседесе“ не против, чтобы „Рейсинг Пойнт“ копировал их болид. Не так уж и важно, легально это или нет, мне до этого нет дела. Но в „Мерседесе“ рады помочь этой команде. Любопытно, каково будет положение в 2022 году.

С 2022 года каждая команда сможет угрожать другой. Это изменит правила игры и изменит систему, при которой стартовая решётка поделена на два эшелона. От этого выиграют фанаты», — приводит слова Абитебуля Autosport.