Врачи по-прежнему не могут дать прогноз о состоянии Дзанарди

Экс-пилот Формулы-1 Алекс Дзанарди по-прежнему в тяжёлом состоянии, сообщает Motorsport Week. 53-летний итальянец остаётся на аппаратах жизнеобеспечения. Минувшая ночь прошла спокойно, внутренние органы пациента работают нормально.
Однако врачи по-прежнему не дают прогнозы о его дальнейшем состоянии, неврологическая картина всё ещё серьёзна. Дзанарди находится в искусственной коме.
19 июня 53-летний Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в одну из ближайших больниц.
Напомним, в 2001 году итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы, он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году завоевал золото на Паралимпиаде. В минувшем году Дзанарди принял участие на этапе туринговой серии DTM.
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