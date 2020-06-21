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Штайнер не исключил, что «Хаас» подпишет контракт с рента-драйвером

Штайнер не исключил, что «Хаас» подпишет контракт с рента-драйвером
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признал, что американская команда может привлечь в состав рента-драйвера. По его словам, многое будет зависеть от финансового положения коллектива.

«Из-за решения Феттеля движение на рынке пилотов началось слишком рано. Но сейчас всё успокоилось. Пока мы даже не начинали обсуждений по пилотам, мы просто хотим гоняться.

Нам необходимо решить много вопросов, и состав — последнее, что сейчас меня беспокоит. Вместе с тем не буду ничего исключать. Если финансовая ситуация будет требовать, мы обсудим возможность приглашения рента-драйвера. Но пока не говорил об этом с Джином Хаасом", — приводит слова функционера Nextgen-Auto.

Напомним, в 2020 году за «Хаас» выступят Кевин Магнуссен и Ромен Грожан.

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