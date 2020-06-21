Квят: в России всем все равно, если занимаешь третье или пятое место. Это нормально

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, что в России в последние годы постоянно растёт интерес к Формуле-1. По его словам, болельщики становятся всё более требовательными и хотят видеть победы.

«Сейчас в России более высокий интерес к Формуле-1, чем это было раньше. Интерес к гонкам растёт. Появляются пилоты, трассы. Люди в России хотят побед. Всем всё равно, если занимаешь третье, или четвёртое, или пятое место. Так это устроено. Это нормально, не жалуюсь.

У меня много хороших болельщиков и людей, которые поддерживают меня ещё со времён карьеры в младших сериях. Формула-1 в России только растёт. Это не стремительный процесс. У нас нет такой богатой культуры автоспорта, как, к примеру, в Великобритании. Но у нас сильны традиции хоккея и бокса", — рассказал Квят в подкасте Acast.