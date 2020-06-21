Монтойя: мог бы перейти в «Феррари», если бы там не было Шумахера

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя признался, что мог бы перейти в «Феррари», если бы там не было Михаэля Шумахера.



«Разумеется, рассмотрел бы возможность перехода в „Феррари“, если бы там не было Михаэля Шумахера. Выдающаяся команда. Однако Шумахер был бесспорным лидером команды, а идти на роль второго пилота не хотел.



В итоге я ушёл в NASCAR, потому что не видел ничего хорошего в Формуле-1. Берни предлагал вернуться, но я не хотел возвращаться в Европу. Он ответил, что всё понял и поблагодарил за ответ.



Сезон Себастьяна в Европе? Проблема в том, что там уже начались тренировки и прочее. Мы пытались выехать, но в аэропорту ему сказали, что быть спортсменом не является важной работой, так что его не выпустили из страны», — приводит слова Хуана Пабло Монтойи Antena 2.