Монтойя: мог бы перейти в «Феррари», если бы там не было Шумахера

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя признался, что мог бы перейти в «Феррари», если бы там не было Михаэля Шумахера.
«Разумеется, рассмотрел бы возможность перехода в „Феррари“, если бы там не было Михаэля Шумахера. Выдающаяся команда. Однако Шумахер был бесспорным лидером команды, а идти на роль второго пилота не хотел.
В итоге я ушёл в NASCAR, потому что не видел ничего хорошего в Формуле-1. Берни предлагал вернуться, но я не хотел возвращаться в Европу. Он ответил, что всё понял и поблагодарил за ответ.
Сезон Себастьяна в Европе? Проблема в том, что там уже начались тренировки и прочее. Мы пытались выехать, но в аэропорту ему сказали, что быть спортсменом не является важной работой, так что его не выпустили из страны», — приводит слова Хуана Пабло Монтойи Antena 2.
- 21 июня 2020
-
17:31
-
16:59
-
15:48
-
14:59
-
13:53
-
13:00
-
11:51
-
10:58
-
09:59
-
01:05
- 20 июня 2020
-
23:53
-
22:57
-
21:36
-
20:32
-
19:33
-
18:49
-
17:51
-
16:42
-
16:01
-
14:59
-
13:07
-
12:12
-
11:49
-
09:59
-
00:58
- 19 июня 2020
-
23:58
-
22:47
-
21:42
-
21:30
-
20:25
-
19:52
-
18:36
-
17:52
-
16:36
-
16:09