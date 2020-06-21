Норрис рассчитывает на советы Ферстаппена при работе с Риккардо

Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что советы Макса Ферстаппена помогут ему в работе с Даниэлем Риккардо.



«Сложно сказать, что ждёт меня в следующем году. До 2018-го люди иначе оценивали уровень Карлоса Сайнса по сравнению с сегодняшним днём. В прошлом году он сильно прибавил и как гонщик, и как личность. Думаю, отчасти это связано со мной, как я открыт во взаимоотношениях с напарником. Сложно говорить о других пилотах, пока не начнёшь с ними работать. Так было с Карлосом, так будет и с Даниэлем.



Ферстаппен дал мне несколько отличных подсказок относительно Сайнса. Макс многое знает и о Риккардо. Одна из важных задач пилота — оценивать напарника. Даже если хочешь поддерживать с ним отличные отношения, будешь пытаться его опередить. Если кто-то расскажет о Риккардо, мне это поможет. Если же захочу что-то узнать о Даниэле, Ферстаппен будет отличным контактом», — приводит слова Норриса SkySports.