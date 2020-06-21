Ферстаппен не стал спорить, что Квят не станет чемпионом за рулём «Мерседеса»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен во время интервью Ziggo Sport считает, что только шестьдесят процентов пилотов смогут выиграть чемпионский титул за рулём болида «Мерседес». При этом ведущий программы при попытке уточнить, кто именно не сможет выиграть титул, назвал имя Даниила Квята среди нескольких других пилотов и Ферстаппен согласился со списком.



— Ландо Норрис — потенциальный чемпион Формулы-1?

— Да. Но многое зависит от машины, 60 процентов гонщиков современной Формулы-1 способны выиграть чемпионат на машине «Мерседеса». Не все из двадцати пилотов на это способны.



— Восемь из десяти гонщиков не станут чемпионами. Антонио Джовинацци, Лэнс Стролл, Роберт Кубица. Хотя, нет, Кубица в этом году уже не выступает. Даниил Квят и Пьер Гасли? Ромен Грожан? Кто-то ещё?

— Нет, вы всё правильно назвали.

— А Албон?

— Нет, нет, я не буду отвечать на этот вопрос! Нет!

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