Джовинацци остался доволен, что оказался в списке тех, кто может заменить Феттеля
Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци признался, что был рад оказаться в шорт-листе тех, кто может заменить Себастьяна Феттеля в составе «Феррари» в сезоне-2021.
«Я по-прежнему часть этой семьи. Очень рад быть в шорт-листе тех, кто может занять место Феттеля. Думаю, в моей карьере никогда не было ничего лёгкого. Всегда боролся, жертвовал чем-то, чтобы что-то получить. Думаю, сейчас не самое подходящее время, я провёл всего 23 Гран-при. В прошлом сезоне прогрессировал в течение года, однако в этом году мы не участвовали в гонках, так что было тяжело.
Я всё ещё молод. Если продолжу в том же духе, продолжу бороться и усердно работать, в будущем появится возможность получить место в «Феррари», — приводит слова Джовинацци Motorsport.
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