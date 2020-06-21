Хэмилтон принял участие в акции протеста Black Lives Matter

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон принял участие в мирной акции протеста Black Lives Matter в Лондоне.
«Сегодня отправился в Гайд-парк для мирной акции протеста. Был горд увидеть лично так много людей всех рас и профессий, поддерживающих это движение. Это очень трогательно. Уверен, перемены наступят, но мы не можем сейчас остановиться. Жизни чёрных важны», — написал в «Твиттере» Льюис Хэмилтон.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Льюиса Хэмилтона.
«Вы можете не быть расистами от того, что молчите, но вы должны быть антирасистами. Это значит, что нам нужно, чтобы вы учили себя и других. Поговорите, чтобы помочь осознать несправедливость и предрассудки, с котороыми сталкиваются чернокожие и цветные люди ежедневно на протяжении сотен лет. Мы не можем молчать сегодня! Нам нужен ваш голос. Нам нужно, чтобы вы вышли из зоны комфорта и поддержали нас, будучи антирасистами и показав людям, что вы находитесь в этой борьбе», — написал Хэмилтон в «Инстаграме».
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