Грин считает, что команды столкнутся с трудностями из-за ограничений аэродинамики в 2021-м

Технический директор «Рейсинг Пойнт» Эндрю Грин поделился мыслями о будущих изменениях регламента. Напомним, новый технический регламент был отложен на сезон-2022, однако со следующего года в Формуле-1 будут введены ограничения по аэродинамике. При этом, по мнению многих, концепция «Ред Булл» может оказаться под большей угрозой, чем тот вариант, что использует «Мерседес».



«Я был бы очень удивлён, если бы командам удалось компенсировать потерю прижимной силы. Думаю, что мы увидим рекорды кругов именно в 2020 году, а не в 2021. Нам придётся перебалансировать машину.



Наши симуляции говорят, что пострадают обе концепции. Понятно, что машины с большей прижимной силой потеряют пропорционально больше, чем машины с меньшей прижимной силой. С другой стороны, лучшие команды всё равно останутся впереди», — приводит слова Энди Грина Auto Motor und Sport.