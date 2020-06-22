«Верю в «Ред Булл». Уэббер назвал ключевой фактор в борьбе за титул в 2020 году

Бывший пилот «Ред Булл» Марк Уэббер поделился мнением относительно шансов австрийской команды и её гонщика Макса Ферстаппена побороться за титул в сезоне-2020.

«Думаю, борьба действительно развернётся между Максом и Льюисом. Честно говоря, не вижу, кто ещё мог бы поучаствовать в этой вечеринке. «Феррари» в этом году не будет одним из претендентов. Так что, это должен быть Макс.

Я верю в «Ред Булл», в их аэродинамику и то, как они работают в команде. Главный вопрос, сможет ли «Хонда» бороться с «Мерседесом» весь сезон. У силовых установок последних, вероятно, всё ещё немного больше мощности. Тогда вам нужно добавить больше прижимной силы, чтобы облегчить себе жизнь», — приводит слова Уэббера GrandPrix247.