Британский политик напомнил Хэмилтону, что «Мерседес» получал огромные прибыли от рабства

Британский политик Найджел Фараж, который возглавляет партию Brexit, раскритиковал Льюиса Хэмилтона за его антирасистские выступления.
Ранее Льюис поддержал протесты в Великобритании. Он призвал сносить памятники работорговцам, как это произошло с постаментом Эдварда Колстона в Бристоле. Демонстранты повалили статую и выбросили в залив. Фараж напомнил Хэмилтону, что команда, в которой он выступает в Формуле-1, также получала огромные прибыли от рабства.
«Льюис Хэмилтон аплодировал свержению статуй и призывал убрать все «расистские символы» по всему миру. Ему платит 40 миллионов долларов в год компания «Мерседес», которая получала огромные прибыли от рабства. Кончится ли когда-нибудь это невежественное лицемерие?» — написал Фараж на своей странице в «Твиттере».
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