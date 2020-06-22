Состояние Алекса Дзанарди остаётся стабильным

Состояние Алекса Дзанарди после его аварии остаётся стабильным, экс-пилот Формулы-1 по-прежнему находится в палате интенсивной терапии, в состоянии лекарственной комы и на искусственной вентиляции лёгких.

«Клиническое состояние Алекса Дзанарди остается стабильным. Третья ночь пребывания в реанимации прошла без изменений. Таким образом, клинические условия остаются неизменными в кардиореспираторных и метаболических показателях, в то время как неврологическая картина остаётся серьёзной.

Пациенту дают успокоительное, интубируют и проводят механическую вентиляцию лёгких, прогноз является конфиденциальным.

В ближайшие дни его ждут диагностические и терапевтические мероприятия. Нужно решить, можно ли ослабить или приостановить седативный эффект», — говорится в новом заявлении, которое приводит портал GP Today.



19 июня 53-летний Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в одну из ближайших больниц.



Напомним, в 2001 году итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы, он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году завоевал золото на Паралимпиаде. В минувшем году Дзанарди принял участие на этапе туринговой серии DTM.