Штайнер: «Хаас» не будет проводить обкатку болида, наши пилоты готовы

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что его команда не будет проводить обкатку болида в рамках съёмочного дня.

«Мы не будем проводить обкатку болида. Для этого нужно использовать съёмочный день, а у нас сейчас нет такой возможности. Но наши пилоты готовы. Не думаю, что им требуется много тренировок. Да, всегда лучше получить практику, но обкатка болида в данный момент не входит в список приоритетных задач.

Если говорить о новых правилах безопасности и социального дистанцирования, то мы отработаем эти элементы не на трассе, а у себя в гараже. Главная причина для других команд – дополнительная возможность получить данные по болиду. Разумеется, если у них достаточно для этого денег. Может быть, мы немного рискуем, но наши парни должны справиться. Думаю, что команды, которые смогут потренироваться, получат преимущество, которое я бы не стал отрицать. Но оно будет невелико», – приводит слова Штайнера Autosport.