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Джовинацци хочет побороться с Райкконеном в сезоне-2020

Джовинацци хочет побороться с Райкконеном в сезоне-2020
Авто / Формула-1 0

Итальянский гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци поделился планами на предстоящий сезон Формулы-1.

«Я горжусь, что вернул итальянский флаг в пелотон, поскольку в чемпионате Формулы-1 есть много итальянских брендов. Было очень здорово почувствовать поддержку зрителей в Монце. В прошлом году начало сезона выдалось непростым, но во второй половине чемпионата мне удалось прибавить и побороться с Кими. Я надеюсь продолжить в том же духе. Моя главная задача — выступать так же хорошо, как это было в конце прошлого сезона, чтобы итальянские болельщики могли мною гордиться», — приводит слова Антонио Джовинацци GPBlog.

Напомним, сезон стартует 5 июля в Австрии.

По итогам прошлого сезона Антонио Джовинацци, набрав 14 очков, занял 17-е место.

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