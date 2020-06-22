Экклстоун: надеюсь, «Феррари» поступит с Феттелем честно

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун поделился своим мнением о предстоящем уходе Себастьяна Феттеля из «Феррари».



«Сейчас у Феттеля только одна цель — быть быстрее Леклера. И в квалификациях, и в гонках. Итальянцам можно забыть о командной тактике. Я просто надеюсь, что они поступят с Себастьяном честно. Феттель силён психологически и предельно внимателен. Он настоящий профессионал.



То, что RTL отказались от трансляций, связано с Феттелем. Без него вещатель теряет большую часть аудитории. Теперь интересно посмотреть на реакцию Швейцарии и Австрии», — приводит слова Берни Экклстоуна Blick.



Напомним, Себастьян Феттель пока остался без места в Формуле-1 на 2021 год. Его место в итальянской команде займёт Карлос Сайнс.