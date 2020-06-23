«Макларен» через суд хочет срочно рефинансировать старый займ, чтобы перезаложить активы

Команда Формулы-1 «Макларен» затеяла судебные разбирательства по поводу рефинансирования долга, чтобы получить возможность взять кредит под залог своего завода и исторической коллекции автомобилей.
По заявлению «Макларена», им необходимо найти средства не позднее 17 июля в связи с дефицитом ликвидности, наступившим вследствие кризиса из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что McLaren Group, куда входит одноимённая команда Формулы-1, планирует привлечь до £ 275 млн ($ 335 млн) инвестиций, заложив часть своей коллекции классических болидов и производственный комплекс в графстве Суррей. Однако акционеры сообщили, что это уже было сделано в 2017 году, когда им пришлось выкупать контракт руководителя и акционера Рона Денниса.
Теперь компания пытается добиться рефинансирования займа, чтобы получить возможность заложить свои активы.
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