Туррини – об обновлениях «Феррари»: есть поводы для оптимизма

Итальянский журналист Лео Туррини в своей колонке на QuotidianoNet рассказал, что обновления, которые «Феррари» готовит к старту сезона вселяют оптимизм.
«Когда «Феррари» выведет болид 2018 гонки для тренировки перед стартом сезона, Феттель и Леклер разделят пространство и время. Это будет самый странный чемпионат мира. С самого старта сезона «Скудерии» нужно будет объединить то, что уже разделено. Непростая задача для Маттиа Бинотто.
Я знаю, что в Маранелло работают над исправлением дефектов, обнаруженных на предсезонных тестах. Приходят некоторые хорошие новости. Есть поводы для оптимизма. Но по-прежнему никакой уверенности. «Ред Булл» будет очень быстр в Австрии. А скорость «Мерседеса» сама по себе воспринимается как должное. «Феррари» в первых гонках постарается им помешать. Но пока, слишком непонятно, насколько они близки. Феттель с Леклером будут очень странной парой пилотов», — написал Туррини.
Ранее сообщалось, что, помимо коробки передач, «Феррари» привезёт на этап в Австрии обновлённую версию силовой установки. Ожидалось, что команде удастся отыграть 2–3 десятые с круга Однако «Скудерия» начала отрицать эту информацию.
- 23 июня 2020
-
09:33
-
09:05
-
00:46
-
00:05
- 22 июня 2020
-
23:17
-
21:55
-
21:02
-
20:02
-
19:02
-
16:30
-
15:50
-
15:27
-
14:39
-
13:49
-
12:56
-
11:33
-
11:08
-
10:56
-
10:36
-
08:49
-
00:56
- 21 июня 2020
-
22:51
-
21:59
-
20:50
-
19:56
-
18:56
-
17:31
-
16:59
-
15:48
-
14:59
-
13:53
-
13:00
-
11:51
-
10:58
-
09:59