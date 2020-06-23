Туррини – об обновлениях «Феррари»: есть поводы для оптимизма

Итальянский журналист Лео Туррини в своей колонке на QuotidianoNet рассказал, что обновления, которые «Феррари» готовит к старту сезона вселяют оптимизм.



«Когда «Феррари» выведет болид 2018 гонки для тренировки перед стартом сезона, Феттель и Леклер разделят пространство и время. Это будет самый странный чемпионат мира. С самого старта сезона «Скудерии» нужно будет объединить то, что уже разделено. Непростая задача для Маттиа Бинотто.

Я знаю, что в Маранелло работают над исправлением дефектов, обнаруженных на предсезонных тестах. Приходят некоторые хорошие новости. Есть поводы для оптимизма. Но по-прежнему никакой уверенности. «Ред Булл» будет очень быстр в Австрии. А скорость «Мерседеса» сама по себе воспринимается как должное. «Феррари» в первых гонках постарается им помешать. Но пока, слишком непонятно, насколько они близки. Феттель с Леклером будут очень странной парой пилотов», — написал Туррини.



Ранее сообщалось, что, помимо коробки передач, «Феррари» привезёт на этап в Австрии обновлённую версию силовой установки. Ожидалось, что команде удастся отыграть 2–3 десятые с круга Однако «Скудерия» начала отрицать эту информацию.