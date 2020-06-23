Риккардо высказался о проблеме расизма

Австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо признался, что раньше не представлял себе масштабов проблемы с расизмом, поддержав движение Black Lives Matter.



«За последние несколько недель я действительно многое узнал — много читал, многое смотрел. И это определённо открыло мне глаза на происходящее.

Я понял, что недостаточно просто не считать себя расистом или конфликтным человеком. Нет, нужно говорить о проблеме, воспитывать себя и людей вокруг. Молчание — это часть проблемы, на самом деле.

Мне удалось посмотреть множество роликов в «Твиттере» и «Инстаграме» Я чувствовал… Не вину, нет. Но я осознал, что был наивен и не обращал внимания на происходящее. Ведь проблемы с расизмом начались не пару недель назад. Здорово, что мир начал сильнее обращать на них внимание. Люди стали поддерживать борьбу. Тебя не будут за это судить и критиковать. Мне кажется, что движение и правда набирает силу. В том числе благодаря поддержке известных персон, включая гонщиков.

Уверен, что многие случаи расизма разбили людям сердца, когда они посмотрели разные видео. В некоторых происходящее настолько ужасно, что хочется просто выключить экран. Но я смотрел и буквально не верил своим глазам. Задавался вопросом, как я мог знать об этой проблеме настолько мало? Так что нынешнее движение – это и правда здорово», – цитирует Риккардо Sky Sports.