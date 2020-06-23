Ф-1 готовит новую графику. Действующих пилотов можно будет сравнить с легендами автоспорта

В сезоне-2020 Формула-1 внедрит ультрасовременную телевизионную графику, которая позволит болельщикам сравнивать характеристики болидов и мастерство гонщиков. В рамках сотрудничества с Amazon Web Services объявлено, что всего будет представлено шесть пакетов обновлений.
Первый из них появится уже на открытии сезона во время Гран-при Австрии. Оно называется «Car Performance Score». Зрители смогут в реальном времени наблюдать сравнение болидов по скорости на отдельных участках трассы, эффективности прохождения быстрых и медленных поворотов, склонности к недостаточной или избыточной поворачиваемости.
На второй гонке в Сильверстоуне в августе будет представлено сравнение скорости самих пилотов. При этом обещан уникальный формат. У зрителей появится возможность не просто оценить всех действующих гонщиков, но и сравнить их с легендами прошлого. Данные будут браться из базы начиная с 1983 года.
Ещё одно обновление появится на Гран-при Бельгии. Оставшиеся три – во второй части сезона.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
Видео можно посмотреть на странице Amazon Web Services в YouTube.
- 23 июня 2020
-
12:19
-
12:04
-
11:46
-
09:33
-
09:05
-
00:46
-
00:05
- 22 июня 2020
-
23:17
-
21:55
-
21:02
-
20:02
-
19:02
-
16:30
-
15:50
-
15:27
-
14:39
-
13:49
-
12:56
-
11:33
-
11:08
-
10:56
-
10:36
-
08:49
-
00:56
- 21 июня 2020
-
22:51
-
21:59
-
20:50
-
19:56
-
18:56
-
17:31
-
16:59
-
15:48
-
14:59
-
13:53
-
13:00