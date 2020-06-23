Ф-1 готовит новую графику. Действующих пилотов можно будет сравнить с легендами автоспорта

В сезоне-2020 Формула-1 внедрит ультрасовременную телевизионную графику, которая позволит болельщикам сравнивать характеристики болидов и мастерство гонщиков. В рамках сотрудничества с Amazon Web Services объявлено, что всего будет представлено шесть пакетов обновлений.



Первый из них появится уже на открытии сезона во время Гран-при Австрии. Оно называется «Car Performance Score». Зрители смогут в реальном времени наблюдать сравнение болидов по скорости на отдельных участках трассы, эффективности прохождения быстрых и медленных поворотов, склонности к недостаточной или избыточной поворачиваемости.



На второй гонке в Сильверстоуне в августе будет представлено сравнение скорости самих пилотов. При этом обещан уникальный формат. У зрителей появится возможность не просто оценить всех действующих гонщиков, но и сравнить их с легендами прошлого. Данные будут браться из базы начиная с 1983 года.



Ещё одно обновление появится на Гран-при Бельгии. Оставшиеся три – во второй части сезона.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

Видео можно посмотреть на странице Amazon Web Services в YouTube.