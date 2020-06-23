Травма Дзанарди не настолько серьёзна, как у Михаэля Шумахера

Травма бывшего пилота Формулы-1 Алекса Дзанарди не так серьёзна, как повреждение головного мозга Михаэля Шумахера. Об этом рассказал Джузеппе Оливьери, оперировавший итальянца.
«Диффузное аксональное повреждение — очень серьёзная травма коры головного мозга, после которой сложно вернуть былые когнитивные навыки и функции моторики. То что мы понимаем, Дзанарди избежал таких травм. Точка повреждения не так уж и важна, важно то, какое влияние оказывают травмы внутри черепа. Можем сказать, что травма Алекса не настолько серьёзна, как у Шумахера.
Но мы не спешим выводить пациентов с подобными травмами из состояния искусственной комы. Для оценки повреждений понадобится одна или две недели. Тот факт, что Дзанарди спортсмен, может помочь, его физическая форма придаёт нам оптимизм", — приводит слова Оливьери Nextgen-Auto.
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