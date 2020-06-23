Формула-1 будет по кусочкам продавать финишный флаг. Один лоскут стоит около 17 200 руб.
Руководство Формулы-1 приняло решение запустить новую инициативу в рамках программы We Race As One. После каждой гонки сезона финишный флаг будет разрезаться и полученные клеточки будут продаваться. Все вырученные средства уйдут на благотворительность в пользу проекта We Race As One, сообщает GP Blog.
На продажу будут выставляться 56 из 80 клеток. Кусочки флага, которым будут пользоваться на Гран-при Австрии, уже в продаже. Желающий сможет приобрести один кусочек за 199,99 фунта (около 17 200 руб.). При этом покупатель не сможет выбирать цвет купленного лоскута.
Напомним, что дебютный Гран-при сезона Формулы-1 состоится в Австрии на автодроме «Ред Булл Ринг». Гонка пройдёт 5 июля. Через неделю, 12 июля, здесь же будет проведён и второй этап.
- 23 июня 2020
-
19:56
-
18:59
-
17:36
-
16:02
-
14:57
-
13:22
-
12:19
-
12:04
-
11:46
-
09:33
-
09:05
-
00:46
-
00:05
- 22 июня 2020
-
23:17
-
21:55
-
21:02
-
20:02
-
19:02
-
16:30
-
15:50
-
15:27
-
14:39
-
13:49
-
12:56
-
11:33
-
11:08
-
10:56
-
10:36
-
08:49
-
00:56
- 21 июня 2020
-
22:51
-
21:59
-
20:50
-
19:56
-
18:56
Партнерский контент