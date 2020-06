Формула-1 будет по кусочкам продавать финишный флаг. Один лоскут стоит около 17 200 руб.

Руководство Формулы-1 приняло решение запустить новую инициативу в рамках программы We Race As One. После каждой гонки сезона финишный флаг будет разрезаться и полученные клеточки будут продаваться. Все вырученные средства уйдут на благотворительность в пользу проекта We Race As One, сообщает GP Blog.

На продажу будут выставляться 56 из 80 клеток. Кусочки флага, которым будут пользоваться на Гран-при Австрии, уже в продаже. Желающий сможет приобрести один кусочек за 199,99 фунта (около 17 200 руб.). При этом покупатель не сможет выбирать цвет купленного лоскута.

Напомним, что дебютный Гран-при сезона Формулы-1 состоится в Австрии на автодроме «Ред Булл Ринг». Гонка пройдёт 5 июля. Через неделю, 12 июля, здесь же будет проведён и второй этап.