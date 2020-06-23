Феттель: «Муджелло» заслуживает этап Формулы-1

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от работы на автодроме «Муджелло», отметив, что эта трасса определённо должна попасть в календарь чемпионата мира Формулы-1.

«Действительно думаю, что автодром „Муджелло“ заслуживает возможность принять этап Формулы-1. Очевидно, вернуться в болид после столь продолжительной паузы было здорово, ещё приятнее было сделать это на такой трассе.

Мне кажется, «Муджелло» — одно из любимых мест гонщиков. Будет классно, если нам нужно будет сюда приехать на этап чемпионата мира Формулы-1. Ещё лучше будет, если болельщикам позволят посетить этап", — приводит слова немца The Race.

Недавно вероятность проведения этапа Формулы-1 на трассе «Муджелло» подтвердил и мэр Флоренции.