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Феттель: «Муджелло» заслуживает этап Формулы-1

Феттель: «Муджелло» заслуживает этап Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от работы на автодроме «Муджелло», отметив, что эта трасса определённо должна попасть в календарь чемпионата мира Формулы-1.

«Действительно думаю, что автодром „Муджелло“ заслуживает возможность принять этап Формулы-1. Очевидно, вернуться в болид после столь продолжительной паузы было здорово, ещё приятнее было сделать это на такой трассе.

Мне кажется, «Муджелло» — одно из любимых мест гонщиков. Будет классно, если нам нужно будет сюда приехать на этап чемпионата мира Формулы-1. Ещё лучше будет, если болельщикам позволят посетить этап", — приводит слова немца The Race.

Недавно вероятность проведения этапа Формулы-1 на трассе «Муджелло» подтвердил и мэр Флоренции.

Феттель вернулся за руль болида «Феррари» на тестах в Муджелло
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