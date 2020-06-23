Журналист призвал «Рено» уволить Риккардо, припомнив пилоту расистское высказывание

Журналист британской Ф4 Мэтт Джеффри призвал руководство «Рено» уволить пилота команды Даниэля Риккардо, припомнив ему расистское, по мнению Джеффри, поведение.

В частности, журналист указал на видео, на котором Риккардо при подпевании рэп-композиции сказал слово «чёрный».

При этом Мэтт подчёркивает, что Даниэлю сильно повезёт, если он сохранит работу. По его словам, экс-пилот Формулы-E Даниэль Абт был уволен из команды за гораздо менее значимый проступок в виртуальной гонке.

Соответствующее видео можно увидеть на странице Dev в «Твиттере».

Напомним, США и страны Западной Европы захлестнула волна протестов против расизма. Движение Black Lives Matter зародилось после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося в результате жестокого обращения с ним полиции.