В ФБР установили, что чернокожему пилоту NASCAR не подбрасывали петлю

22 июня пресс-служба чемпионата NASCAR выпустила заявление, в котором говорилось, что перед гонкой в Алабаме в боксы темнокожего пилота Richard Petty Motorsports Баббы Уолласа подбросили висельную петлю. Эта информация вызвала большой резонанс и подняла волну гнева.

Руководство NASCAR открыло расследование в связи с происшествием.

Но Федеральное бюро расследований, оценив все имеющиеся факты и улики, не стало открывать дело по факту неприятной находки. Следствие установило, что петля в боксах оказалась ещё в октябре 2019 года. При этом подчёркивается, что на тот момент никто не мог знать, что Уоллас займёт именно эти боксы летом 2020 года.

ФБР также поблагодарило NASCAR за участие в расследовании, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Боб Покрас.