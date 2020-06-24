В ФБР установили, что чернокожему пилоту NASCAR не подбрасывали петлю

22 июня пресс-служба чемпионата NASCAR выпустила заявление, в котором говорилось, что перед гонкой в Алабаме в боксы темнокожего пилота Richard Petty Motorsports Баббы Уолласа подбросили висельную петлю. Эта информация вызвала большой резонанс и подняла волну гнева.
Руководство NASCAR открыло расследование в связи с происшествием.
Но Федеральное бюро расследований, оценив все имеющиеся факты и улики, не стало открывать дело по факту неприятной находки. Следствие установило, что петля в боксах оказалась ещё в октябре 2019 года. При этом подчёркивается, что на тот момент никто не мог знать, что Уоллас займёт именно эти боксы летом 2020 года.
ФБР также поблагодарило NASCAR за участие в расследовании, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Боб Покрас.
- 24 июня 2020
-
00:54
- 23 июня 2020
-
23:49
-
21:57
-
21:37
-
19:56
-
18:59
-
17:36
-
16:02
-
14:57
-
13:22
-
12:19
-
12:04
-
11:46
-
09:33
-
09:05
-
00:46
-
00:05
- 22 июня 2020
-
23:17
-
21:55
-
21:02
-
20:02
-
19:02
-
16:30
-
15:50
-
15:27
-
14:39
-
13:49
-
12:56
-
11:33
-
11:08
-
10:56
-
10:36
-
08:49
-
00:56
- 21 июня 2020
-
22:51