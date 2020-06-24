Журналист Sky Sports: Албону по силам выиграть первый этап Ф-1 в Австрии

Известный телевизионный обозреватель Формулы-1, эксперт Sky Sports Тед Кравиц поделился ожиданиями от первой гонки сезона, которая пройдёт на трассе «Ред Булл Ринг» 5 июля.
«Мерседес» и «Ред Булл» — явные фавориты первых этапов. Они выделялись на зимних тестах. Команда немецкого автоконцерна наконец-то решила проблемы с охлаждением, которые не позволили им бороться за победу в Австрии в прошлом году, и они готовят несколько новинок к стартовой гонке в Шпильберге.
«Ред Булл» также готовит к Австрии пакет обновлений. Они уверены в себе. У команды явно получился хороший болид, так как именно «Ред Булл» хотел возобновить гонки как можно скорее.
Главным претендентом на победу в Австрии я определенно вижу Макса Ферстаппена, но это по силам сделать и Александеру Албону. Возможно, это будет он», — рассказал Кравиц в своём видеоблоге на Sky Sports.
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