Леклер и Феттель поделились впечатлениями от тестов «Феррари»

Пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Шарль Леклер 23 июня провели тесты на автодроме «Муджелло». Гонщики работали на машине SF71H образца 2018 года. После этого они поделились своими впечатлениями.
«Я был рад вернуться в кокпит после перерыва, который длился дольше, чем обычный зимний. Очень приятно наконец увидеть всех ребят из команды. Было здорово снова получить эти ощущения от машины и сделать это на такой захватывающей трассе. Я действительно считаю, что «Муджелло» заслуживает того, чтобы принять Гран-при Формулы-1. Мне не приходилось ездить на ней уже восемь лет, поэтому понадобилось несколько кругов, чтобы привыкнуть к треку. После этого я действительно наслаждался», — рассказал Феттель.
Его товарищ по команде также был счастлив наконец-то вернуться за руль реальной машины Ф-1.
«Несмотря на то, что я был довольно занят виртуальными гонками во время этого длинного перерыва, мне хотелось ещё раз получить это физическое представление о скорости. Возможность впервые проехать по такой впечатляющей трассе «Муджелло» за рулём болида Формулы-1 помогла сделать этот день ещё более запоминающимся. Теперь все мы смотрим в будущее, на следующей неделе всё уже будет серьёзно!» — отметил Леклер.
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