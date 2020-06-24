Дзанарди после аварии может лишиться зрения

Бывший пилот Формулы-1 Алекс Дзанарди, который сейчас находится в состоянии комы после аварии, может лишиться зрения, сообщает издание Blick со ссылкой на источники в больнице города Сиены.



Согласно последним отчётам, врачи решили не рассматривать вопрос о снижении анестезии до следующей недели. И до тех пор Дзанарди остается в коме.



«Мы не знаем, какая часть комы вызвана лекарствами, а какая – неврологическими травмами. Самая большая заслуга принадлежит анестезиологу, который правильно его интубировал. Было трудно сделать это посреди улицы с пациентом в таком состоянии»», — приводит слова доктора Джузеппе Оливьери итальянский портал Sky Sport 24.

19 июня 53-летний Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в одну из ближайших больниц.



Напомним, в 2001 году итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы, он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году завоевал золото на Паралимпиаде. В минувшем году Дзанарди принял участие на этапе туринговой серии DTM.