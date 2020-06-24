Болельщик показал фото петельки для гаража NASCAR. Из-за похожей разгорелся скандал

Накануне Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщило, что не станет открывать дело по факту расовой дискриминации из-за найденной «висельной петли» в гараже темнокожего пилота NASCAR Баббы Уолласа, так как та находилась в боксах ещё с октября 2019 года и использовалась для поднятия ворот.

Болельщик по имени Марк Домайер возмутился тем фактом, что NASCAR и команда Уолласа вообще решили инициировать проверку и перепутали петлю для гаража с висельной.



«Вот эта чёртова петля. Она присутствует на каждой неэлектрической двери гаража. По факту это мистификация преступления на почве ненависти, совершённая средствами массовой информации и NASCAR», — написал Домайер в «Твиттере», сопроводив сообщение фотографией.

Фото: twitter.com/DomayerMark

Напомним, американская гоночная серия NASCAR опубликовала заявление и инициировала расследование после сообщения команды Уолласа о том, что ему в боксы «подбросили петлю для виселицы». В США это считается актом проявления расизма из-за ассоциации с судом Линча.