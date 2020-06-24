Папа Римский обратился к экс-пилоту Формулы-1 Дзанарди, впавшему в кому

Папа Римский Франциск направил письмо бывшему пилоту Формулы-1 итальянцу Алексу Дзанарди, который сейчас находится в коме после трагического ДТП.
«Дорогой Алессандро, ваша история – это пример того, как начать всё заново после непредвиденных травм. Через спорт вы научили нас жить, словно главный герой. Вы превратили инвалидность в урок человечности. Спасибо, что дали силы тем, кто отчаялся. В этот болезненный момент я рядом с вами и молюсь за вас и вашу семью», — говорится в письме, текст которого приводит AP News.
Понтифик написал письмо от руки, его передали в палату Дзанарди, а также опубликовали на первой полосе Gazzetta dello Sport.
19 июня 53-летний Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в одну из ближайших больниц.
Напомним, в 2001 году итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы, он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году завоевал золото на Паралимпиаде. В минувшем году Дзанарди принял участие в этапе туринговой серии DTM.
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