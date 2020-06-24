Представлены ливреи машин Сайто, Энга и Набойченко на сезон RDS GP-2020
Команда Aimol Racing, которая принимает участие в чемпионате Russian Drift Series, на своей официальной странице в Instagram представила ливрею машин, на которых её пилоты выйдут на старт этапов RDS GP в сезоне 2020 года.
В составе коллектива будут выступать японец Дайго Сайто, который специально для RDS GP построил дрифт-кар на базе нового спорткара Toyota GR Supra. Напарниками титулованного пилота станут гонщик из Гонконга Чарльз Энг, который поедет на Nissan 180SX, а также россиянка Екатерина Набойченко, в распоряжении которой будет Toyota Altezza.
Напомним, из-за пандемии коронавируса старт сезона RDS GP с мая был отложен до середины июля. Завершиться чемпионат должен во второй половине октября.
- 24 июня 2020
-
18:08
-
17:31
-
16:56
-
15:32
-
13:51
-
13:03
-
12:16
-
11:52
-
10:16
-
09:17
-
00:54
- 23 июня 2020
-
23:49
-
21:57
-
21:37
-
19:56
-
18:59
-
17:36
-
16:02
-
14:57
-
13:22
-
12:19
-
12:04
-
11:46
-
09:33
-
09:05
-
00:46
-
00:05
- 22 июня 2020
-
23:17
-
21:55
-
21:02
-
20:02
-
19:02
-
16:30
-
15:50
-
15:27
Партнерский контент