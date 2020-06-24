Представлены ливреи машин Сайто, Энга и Набойченко на сезон RDS GP-2020

Команда Aimol Racing, которая принимает участие в чемпионате Russian Drift Series, на своей официальной странице в Instagram представила ливрею машин, на которых её пилоты выйдут на старт этапов RDS GP в сезоне 2020 года.

В составе коллектива будут выступать японец Дайго Сайто, который специально для RDS GP построил дрифт-кар на базе нового спорткара Toyota GR Supra. Напарниками титулованного пилота станут гонщик из Гонконга Чарльз Энг, который поедет на Nissan 180SX, а также россиянка Екатерина Набойченко, в распоряжении которой будет Toyota Altezza.

Напомним, из-за пандемии коронавируса старт сезона RDS GP с мая был отложен до середины июля. Завершиться чемпионат должен во второй половине октября.