«Уильямс» уже нашёл деньги на сезон-2021

Как утверждает Forbes, со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров по продаже доли в команде «Уильямс», коллектив из Гроува уже получил достаточно средств, чтобы участвовать в чемпионате в 2021 году.
Также собеседник издания, что продажа акций команды не была реакцией на финансовый кризис, а является частью продуманного плана, который сформировался ещё в начале 2019 года.
«Команда «Уильямс» пережила очень трудный 2018 год и руководство прекрасно знало, что сезон-2019 начался плохо. Необходимо было взглянуть на проблемы в долгосрочной перспективе, и именно это и было сделано», — рассказал источник Forbes.
В ходе реализации этой программы ещё в декабре были проданы 75% акций подразделения Advanced Engineering, которое применяет разработки команды Формулы-1 в других отраслях. Это принесло коллективу чистую прибыль в размере около $ 37,5 млн. Следующим шагом стало рефинансирование долгов, когда консорциум во главе с Майклом Латифи, чей сын Николас выступает за «Уильямс», выделил команде ещё $ 45 млн.
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