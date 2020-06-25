«Уильямс» уже нашёл деньги на сезон-2021

Как утверждает Forbes, со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров по продаже доли в команде «Уильямс», коллектив из Гроува уже получил достаточно средств, чтобы участвовать в чемпионате в 2021 году.



Также собеседник издания, что продажа акций команды не была реакцией на финансовый кризис, а является частью продуманного плана, который сформировался ещё в начале 2019 года.



«Команда «Уильямс» пережила очень трудный 2018 год и руководство прекрасно знало, что сезон-2019 начался плохо. Необходимо было взглянуть на проблемы в долгосрочной перспективе, и именно это и было сделано», — рассказал источник Forbes.



В ходе реализации этой программы ещё в декабре были проданы 75% акций подразделения Advanced Engineering, которое применяет разработки команды Формулы-1 в других отраслях. Это принесло коллективу чистую прибыль в размере около $ 37,5 млн. Следующим шагом стало рефинансирование долгов, когда консорциум во главе с Майклом Латифи, чей сын Николас выступает за «Уильямс», выделил команде ещё $ 45 млн.

ROKiT близок к контракту с «Мерседесом». В «Уильямсе» этим «шокированы»