Пилот NASCAR пожаловался на критику в соцсетях после случая с «подброшенной петлёй»

Темнокожий гонщик NASCAR Бабба Уоллас рассказал, что столкнулся с критикой в социальных сетях после того, как выяснилось, что «подброшенная висельная петля» в его боксах оказалась верёвкой для запирания дверей гаража.

«Мне 26, я участвую в гонках с 9 лет, но никогда не видел, чтобы двери боксов запирались подобным образом. У меня есть дикое желание поехать к дому моей мамы и показать, как всё устроено в гараже, где я начинал.



Это была петля! Да, она была там с 2019 года. Да, возможно, я не был объектом для шутки или издевательства. Но это была петля. Вот что я пытаюсь сказать.



Я не знаю, думал ли завязавший её человек: «Эй, давай посмотрим, как отреагирует тот, кто её обнаружит». Мне остаётся лишь гадать, было это сделано с ненавистью или просто в шутку. Но теперь из меня сделали козла отпущения лишь потому, что я попросил проверить информацию, связанную со мной.



Я зол, потому что люди в социальных сетях пытаются проверить мой характер и мою честность. Но они не отнимут у меня личного достоинства. Возможно, мне не следует реагировать на всё, что пишут. Я лишь хочу, чтобы моя сторона в этой истории была услышана.

Это не сломит меня, ни одно из обвинений в том, что я занялся мистификацией. Происходящее действительно бесит, но эти комментарии только разжигают мой соревновательный порыв и желание заткнуть рты действиями на треке. Я горжусь тем, кто я есть, и всегда буду ходить по трассе с улыбкой», — заявил Уоллас в эфире ESPN.



Напомним, американская гоночная серия NASCAR опубликовала заявление и инициировала расследование после сообщения команды Уолласа о том, что ему в боксы «подбросили петлю для виселицы». В США это считается актом проявления расизма из-за ассоциации с судом Линча.