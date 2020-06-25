Пилот NASCAR пожаловался на критику в соцсетях после случая с «подброшенной петлёй»

Темнокожий гонщик NASCAR Бабба Уоллас рассказал, что столкнулся с критикой в социальных сетях после того, как выяснилось, что «подброшенная висельная петля» в его боксах оказалась верёвкой для запирания дверей гаража.
«Мне 26, я участвую в гонках с 9 лет, но никогда не видел, чтобы двери боксов запирались подобным образом. У меня есть дикое желание поехать к дому моей мамы и показать, как всё устроено в гараже, где я начинал.
Это была петля! Да, она была там с 2019 года. Да, возможно, я не был объектом для шутки или издевательства. Но это была петля. Вот что я пытаюсь сказать.
Я не знаю, думал ли завязавший её человек: «Эй, давай посмотрим, как отреагирует тот, кто её обнаружит». Мне остаётся лишь гадать, было это сделано с ненавистью или просто в шутку. Но теперь из меня сделали козла отпущения лишь потому, что я попросил проверить информацию, связанную со мной.
Я зол, потому что люди в социальных сетях пытаются проверить мой характер и мою честность. Но они не отнимут у меня личного достоинства. Возможно, мне не следует реагировать на всё, что пишут. Я лишь хочу, чтобы моя сторона в этой истории была услышана.
Это не сломит меня, ни одно из обвинений в том, что я занялся мистификацией. Происходящее действительно бесит, но эти комментарии только разжигают мой соревновательный порыв и желание заткнуть рты действиями на треке. Я горжусь тем, кто я есть, и всегда буду ходить по трассе с улыбкой», — заявил Уоллас в эфире ESPN.
Напомним, американская гоночная серия NASCAR опубликовала заявление и инициировала расследование после сообщения команды Уолласа о том, что ему в боксы «подбросили петлю для виселицы». В США это считается актом проявления расизма из-за ассоциации с судом Линча.
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