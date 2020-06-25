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В «Уильямсе» анонсировали новую ливрею. Комбинезоны намекают на классические цвета

В «Уильямсе» анонсировали новую ливрею. Комбинезоны намекают на классические цвета
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Уильямс» объявила, что в уже завтра, 26 июня, представит новую ливрею своих болидов. На то, что она будет выполнена в классических белом и тёмно-синем цветах намекает спонсорские логотипы производителя кофе Lavazza, которые ранее появились на комбинезонах пилотов.

Марка Lavazza уже была связана с «Уильямсом» через канадского гонщика Николаса Латифи и теперь может получить больше пространства для продвижения.

Фото доступно на странице Decalspotters в «Твиттере».

Ранее в «Уильямсе» расторгли соглашение с титульным спонсором ROKiT и теперь та рассматривает вариант сотрудничества с «Мерседесом». Логотипы компании могут появиться на болидах команды немецкого автоконцерна уже на первой гонке сезона-2020 в Австрии.

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