Шварцман обратился к отцу, которому сегодня исполнилось бы 53 года

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман написал трогательное обращение к своему отцу, недавно ушедшему из жизни после заражения коронавирусной инфекцией.



«Все мы однажды поднимаемся на небеса, некоторые раньше, некоторые позже. Единственное, что остается, — это память о том, кем мы были. Для меня мой папа был легендой, и он всегда будет легендой! Я надеюсь, что однажды я достигну такого уровня в жизни, что другие люди будут помнить меня как человека, который достиг невероятных успехов в жизни, как мой отец. Сегодня тебе исполнилось бы 53 года. Люблю тебя, ПАПА», — написал Шварцман в своих социальных сетях.



Шварцман готовится к дебюту в Формуле-2. Первый этап пройдёт в Австрии с 3 по 5 июля.