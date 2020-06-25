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Марко: с первого Гран-при «Ред Булл» перейдёт сразу на третий уровень обновлений

Марко: с первого Гран-при «Ред Булл» перейдёт сразу на третий уровень обновлений
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, какие обновления австрийская команда готовит к первому Гран-при чемпионата мира.

«Болид, который «Ред Булл» представит в Шпильберге не будет идентичен тому, что мы привозили в Мельбурн. Команда уже внесла обновления, которые планировались на пятую гонку в Барселоне, и ещё одни, которые намечались как раз к Гран-при Австрии. Всё это мы проделали на основе компьютерного моделирования и данных из аэродинамической трубы.

В этом есть фактор неопределённости. Вы переходите на третий уровень, не зная, каким на самом деле было первое и второе обновление на практике. У нас не было возможности проверить его, и поэтому нам остаётся наедятся, что данные верны», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport

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