Марко: с первого Гран-при «Ред Булл» перейдёт сразу на третий уровень обновлений

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, какие обновления австрийская команда готовит к первому Гран-при чемпионата мира.
«Болид, который «Ред Булл» представит в Шпильберге не будет идентичен тому, что мы привозили в Мельбурн. Команда уже внесла обновления, которые планировались на пятую гонку в Барселоне, и ещё одни, которые намечались как раз к Гран-при Австрии. Всё это мы проделали на основе компьютерного моделирования и данных из аэродинамической трубы.
В этом есть фактор неопределённости. Вы переходите на третий уровень, не зная, каким на самом деле было первое и второе обновление на практике. У нас не было возможности проверить его, и поэтому нам остаётся наедятся, что данные верны», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport
- 25 июня 2020
-
16:42
-
15:08
-
14:52
-
14:08
-
13:44
-
12:38
-
12:08
-
11:17
-
10:07
-
08:58
-
00:50
- 24 июня 2020
-
23:47
-
22:35
-
20:42
-
20:34
-
19:06
-
18:08
-
17:31
-
16:56
-
15:32
-
13:51
-
13:03
-
12:16
-
11:52
-
10:16
-
09:17
-
00:54
- 23 июня 2020
-
23:49
-
21:57
-
21:37
-
19:56
-
18:59
-
17:36
-
16:02
-
14:57