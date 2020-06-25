Ферстаппен не смог поучаствовать в обкатке болида «Ред Булл» из-за карантинных ограничений

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не смог 25 июня принять участие в съёмочном дне и обкатать болид на трассе «Сильверстоун» из-за карантинных ограничений в Великобритании, сообщает Motorsport.



Чтобы Ферстаппен мог присоединился к тестам, ему нужно было прибыть из Монако в Великобританию ещё в начале июня. В итоге команда решила не приглашать пилота. Так как это слишком накладно для тестов, которые ограничены 100 километрами разрешённой дистанции. Поэтому съёмочный день полностью отдали Александеру Албону.



Чемпионат мира стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.