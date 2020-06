Босс Формулы-1 пожертвовал $ 1 млн на проект по борьбе с неравенством

Руководитель Формулы-1 Чейз Кэри пожертвовал $ 1 млн на облегчение попадания на работу в Формулу-1 недостаточно представленных в ней групп в рамках проекта We Race As One.



«Мы понимаем, что Формуле-1 нужно стать более инклюзивной и многообразной. В прошлом году мы разработали стратегию, но хотим и должны сделать ещё больше. Мы должны предоставить людям с различным бэкграундом шанс получить работу в Формуле-1, независимо от пола, сексуальной ориентации или физических особенностей», — приводит слова Чейза Кэри официальный сайт Формулы-1.



Проект Формулы-1 сосредоточен на том, чтобы создать возможности для повышения уровня трудоустройства и образования в технической сфере. Ранее программу поддержали все команды Формулы-1. Команды нанесут на болиды символы радуги.