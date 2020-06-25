Риккардо: до конца сезона нам предстоит пройти до тридцати тестов на коронавирус

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо сообщил, что гонщикам предстоит пройти около тридцати тестов на коронавирус до конца сезона.



«Атмосфера в паддоке будет отличаться от той, к которой мы привыкли, по крайней мере на первых гонках сезона, но такова реальность. В любом случае, даже без фанатов на трибунах, мы те же — пилоты и машины. Для меня мало что изменится.



Тестирование на коронавирус? У меня есть такой опыт. Должен сказать, что тест забором мазка из носовой полости — не самая приятная процедура. Нам предстоит пройти этот тест ещё около тридцати раз до конца сезона и это меня совершенно не радует. Я знаю, что этого не избежать, но не могу сказать, что жду этого с нетерпением», — приводит слова Даниэля Риккардо SpeedWeek.