Доктор: больше всего нас беспокоила травма правого глаза Дзанарди

Доктор сообщил, что у итальянского гонщика и паралимпийца Алессандро Дзанарди была серьезная травма правого глаза. СМИ сообщали, что Дзанарди может лишиться зрения.
«Мы обратились за советом к офтальмологу», — подчеркнул начальник неотложной медицинской помощи доктор Сабино Сколетта.
«Без помощи Дзанарди оставалось жить несколько минут. Мои коллеги нашли его без сознания. Он двигал руками и бессвязно кричал. У него были сломаны лицевые кости, и больше всего нас беспокоила серьёзная травма правого глаза. Было сразу понятно, что это перелом черепа.
Видел и худшие травмы, и эти пациенты выздоравливали вопреки нашим прогнозам. Мы не можем терять надежду. Дзанарди — образец спортсмена, и каждый знает, насколько сильно его желание жить», — приводит слова доктора Робусто Бьяджони Nextgen-Auto.
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