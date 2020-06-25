Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 55. Прямая трансляция
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Доктор: больше всего нас беспокоила травма правого глаза Дзанарди

Доктор: больше всего нас беспокоила травма правого глаза Дзанарди
Авто / Формула-1 0

Доктор сообщил, что у итальянского гонщика и паралимпийца Алессандро Дзанарди была серьезная травма правого глаза. СМИ сообщали, что Дзанарди может лишиться зрения.

«Мы обратились за советом к офтальмологу», — подчеркнул начальник неотложной медицинской помощи доктор Сабино Сколетта.

«Без помощи Дзанарди оставалось жить несколько минут. Мои коллеги нашли его без сознания. Он двигал руками и бессвязно кричал. У него были сломаны лицевые кости, и больше всего нас беспокоила серьёзная травма правого глаза. Было сразу понятно, что это перелом черепа.

Видел и худшие травмы, и эти пациенты выздоравливали вопреки нашим прогнозам. Мы не можем терять надежду. Дзанарди — образец спортсмена, и каждый знает, насколько сильно его желание жить», — приводит слова доктора Робусто Бьяджони Nextgen-Auto.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020