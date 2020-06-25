Марко рассказал, что Гран-при Китая точно будет включён в календарь Ф-1 2020 года
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился информацией о календаре Ф-1 на 2020 год, которой он обладает на сегодняшний день. По словам функционера, зрители непременно увидят Гран-при Китая.
«Могу предположить, что все объявленные в Европе гонки состоятся. Но очевидно, что нас ждут изменения за океаном. Единственный этап за пределами Европы, который зафиксирован в календаре, — Гран-при Китая», — приводит слова Марко GPblog.
На данный момент Формула-1 объявила календарь европейской части чемпионата, согласно которому планируется провести восемь этапов. Вместе с тем не исключено, что в календарь включат ещё один этап в Италии.
Напомним, первый этап сезона состоится 5 июля — на автодроме «Ред Булл Ринг» пройдёт Гран-при Австрии.
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