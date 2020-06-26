Появилось фото петли, вызвавшей расистский скандал в NASCAR

В Сети появилось фото петли из боксов пилота NASCAR Буббы Уоллеса, в которых он работал в ходе этапа чемпионата в Алабаме. Напомним, что эта петля стала причиной громкого расистского скандала в автогоночной серии.
Уоллес, являющийся афроамериканцем, подумал, что петля оказалась в его боксах не случайно и была подброшена кем-то на фоне громких манифестаций в США, связанных с борьбой чернокожего населения за свои права.
Впоследствии оказалось, что эта петля находилась в боксах с октября минувшего года и предназначалась для запирания дверей гаража.
Фото с петлёй можно увидеть на странице Боба Покраса в социальной сети «Твиттер».
Как бы то ни было, невзирая на всю нелепость ситуации, президент NASCAR Стив Фелпс заверил, что в дальнейшем в чемпионате будут предприниматься все необходимые меры, чтобы подобная ситуация больше не повторялась.
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