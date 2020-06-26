Хэмилтон ожидает, что сезон-2020 будет самым сложным за всю историю Формулы-1

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон накануне старта сезона в Формуле-1 записал видеообращение к болельщикам.
«Мы стараемся наилучшим образом подготовиться к сезону, который будет самым сложным за всю историю Формулы-1. Все мы столкнулись с трудными временами и переменами.
Я хочу поблагодарить всех вас за позитивные сообщения, они действительно помогли нам за последние два месяца. И команде, и лично мне. Нам всем и мне лично будет не хватать вас во время гонок Проход перед пустыми трибунами не будет мотивировать, будем чувствовать себя одинокими. Но мы будем помнить о болельщиках. Продолжайте поддерживать нас и оставайтесь позитивными», — сказал Хэмилтон.
Видео доступно на странице «Мерседеса» в «Инстаграме».
Чемпионат мира стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.
- 26 июня 2020
-
10:05
-
09:29
-
01:03
-
00:56
- 25 июня 2020
-
23:15
-
21:59
-
20:51
-
19:46
-
19:33
-
18:27
-
16:57
-
16:42
-
15:08
-
14:52
-
14:08
-
13:44
-
12:38
-
12:08
-
11:17
-
10:07
-
08:58
-
00:50
- 24 июня 2020
-
23:47
-
22:35
-
20:42
-
20:34
-
19:06
-
18:08
-
17:31
-
16:56
-
15:32
-
13:51
-
13:03
-
12:16
-
11:52