Хэмилтон ожидает, что сезон-2020 будет самым сложным за всю историю Формулы-1

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон накануне старта сезона в Формуле-1 записал видеообращение к болельщикам.



«Мы стараемся наилучшим образом подготовиться к сезону, который будет самым сложным за всю историю Формулы-1. Все мы столкнулись с трудными временами и переменами.



Я хочу поблагодарить всех вас за позитивные сообщения, они действительно помогли нам за последние два месяца. И команде, и лично мне. Нам всем и мне лично будет не хватать вас во время гонок Проход перед пустыми трибунами не будет мотивировать, будем чувствовать себя одинокими. Но мы будем помнить о болельщиках. Продолжайте поддерживать нас и оставайтесь позитивными», — сказал Хэмилтон.

Видео доступно на странице «Мерседеса» в «Инстаграме».

Чемпионат мира стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.