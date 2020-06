Хорнер: Албон всё ещё относительно неопытен для Формулы-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился впечатлениями от съёмочного дня, который его команда провела накануне на трассе «Сильверстоун». Он отметил важность подобного мероприятия для пилота Александера Албона.



«В Сильверстоуне нам удалось отработать взаимодействие команды и процедуры пит-стопа с учётом новых мер безопасности, связанных с коронавирусом. Некоторые из этих протоколов немного странные, но жизненно важные для безопасности нашего коллектива и всей Ф-1.

Алексу тоже было очень полезно снова почувствовать себя в машине. Он всё ещё относительно неопытен для Формулы-1. Поэтому даже такой день для него важен. Пускай дистанция лимитирована 100 километрами, а «Пирелли» дал нам только специальные шины для съёмочного дня. Алекс всё равно может почерпнуть для себя что-то перед гонкой в Австрии и использовать эти знания», — приводит слова Хорнера GPblog.



Также Кристиан оценил новую инициативу руководства чемпионата мира под названием We Race As One.



«Весьма позитивно, что все команды вовлечены в эту важную инициативу. В Сильверстоуне на нашем болиде появились первые сообщения в рамках данной акции. Все участники «Ред Булл» полностью поддерживают её», — добавил Хорнер.