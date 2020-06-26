Берни Экклстоун: во многих случаях чёрные – большие расисты, чем белые

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон недавно резко отреагировал на фейковое интервью консультанта «Ред Булл» Хельмута Марко относительно свой борьбы с расизмом. Теперь тему расового неравенства прокомментировал бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун.



«Льюис особенный в некоторой степени. Давайте сначала отметим, что он очень талантливый пилот, который сейчас пытается проявить умения в ораторском искусстве. Он отлично справляется, отстаивая темнокожих людей таким образом. Однако я не думаю, что это имеет какое-то значение для Формулы-1. Если это такой важный для них вопрос, почему его никто не понимал два-три года назад. Там все просто слишком заняты, пытаясь выиграть гонки, найти спонсоров и подобными занятиями.

Сегодняшняя ситуации заставляет людей думать о том, что действительно важно. Это одинаково для всех. И некоторым людям стоит отпустить ситуацию и понять, что мы не всегда одинаково думаем друг о друге. Во многих случаях чёрные – большие расисты, чем белые», — цитирует Экклстоуна CNN.

Берни также прокомментировал призыв Льюиса сносить статуи бывшим рабовладельцам и его жалобы на то, что фанаты обмазывали лицо чёрной краской, чтобы позлить Хэмилтона.



«Уверен, что сносить статуи — точно глупо. Они поступают как дураки. Статуи нужно оставить. А протестующим следовало брать детей из школ, приводить к этим постаментам и объяснять, что за люди отлиты на памятниках, что они сделали и почему неправильно так поступать.

Болельщики, мазавшие лицо чёрной краской? По словам отца Льюиса, всё было хорошо. Удивлён, что его это задело и он воспринял это всерьёз. Я не понимаю, почему люди так поступают. Было ли у них желание обидеть его или оскорбить? Направлены ли их действия лично против Льюиса?» — добавил Экклстоун.