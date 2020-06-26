Берни Экклстоун: во многих случаях чёрные – большие расисты, чем белые

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон недавно резко отреагировал на фейковое интервью консультанта «Ред Булл» Хельмута Марко относительно свой борьбы с расизмом. Теперь тему расового неравенства прокомментировал бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун.
«Льюис особенный в некоторой степени. Давайте сначала отметим, что он очень талантливый пилот, который сейчас пытается проявить умения в ораторском искусстве. Он отлично справляется, отстаивая темнокожих людей таким образом. Однако я не думаю, что это имеет какое-то значение для Формулы-1. Если это такой важный для них вопрос, почему его никто не понимал два-три года назад. Там все просто слишком заняты, пытаясь выиграть гонки, найти спонсоров и подобными занятиями.
Сегодняшняя ситуации заставляет людей думать о том, что действительно важно. Это одинаково для всех. И некоторым людям стоит отпустить ситуацию и понять, что мы не всегда одинаково думаем друг о друге. Во многих случаях чёрные – большие расисты, чем белые», — цитирует Экклстоуна CNN.
Берни также прокомментировал призыв Льюиса сносить статуи бывшим рабовладельцам и его жалобы на то, что фанаты обмазывали лицо чёрной краской, чтобы позлить Хэмилтона.
«Уверен, что сносить статуи — точно глупо. Они поступают как дураки. Статуи нужно оставить. А протестующим следовало брать детей из школ, приводить к этим постаментам и объяснять, что за люди отлиты на памятниках, что они сделали и почему неправильно так поступать.
Болельщики, мазавшие лицо чёрной краской? По словам отца Льюиса, всё было хорошо. Удивлён, что его это задело и он воспринял это всерьёз. Я не понимаю, почему люди так поступают. Было ли у них желание обидеть его или оскорбить? Направлены ли их действия лично против Льюиса?» — добавил Экклстоун.
- 26 июня 2020
-
15:21
-
14:39
-
12:47
-
12:02
-
11:21
-
10:05
-
09:29
-
01:03
-
00:56
- 25 июня 2020
-
23:15
-
21:59
-
20:51
-
19:46
-
19:33
-
18:27
-
16:57
-
16:42
-
15:08
-
14:52
-
14:08
-
13:44
-
12:38
-
12:08
-
11:17
-
10:07
-
08:58
-
00:50
- 24 июня 2020
-
23:47
-
22:35
-
20:42
-
20:34
-
19:06
-
18:08
-
17:31
-
16:56