Первая гонка сезона Формулы-1 в Австрии может пройти под дождём

Метеорологические сервисы сообщают, что первая гонка сезона Формулы-1 на «Ред Булл Ринге» может стать дождевой. Вероятность осадков в пятницу составляет 70%, в субботу – 80% и в воскресенье – 90%.



Согласно предварительному прогнозу, дождь будет идти 4 и 5 июля в часы проведения квалификации и гонки.

Фото: Gismeteo

В предыдущий раз дождь в ходе гоночного уик-энда Формулы-1 в Шпильберге шёл в 2016-м. Тогда в дождевых условиях прошла квалификация.

Чемпионат мира стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.