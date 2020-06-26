Первая гонка сезона Формулы-1 в Австрии может пройти под дождём

Метеорологические сервисы сообщают, что первая гонка сезона Формулы-1 на «Ред Булл Ринге» может стать дождевой. Вероятность осадков в пятницу составляет 70%, в субботу – 80% и в воскресенье – 90%.
Согласно предварительному прогнозу, дождь будет идти 4 и 5 июля в часы проведения квалификации и гонки.
Фото: Gismeteo
В предыдущий раз дождь в ходе гоночного уик-энда Формулы-1 в Шпильберге шёл в 2016-м. Тогда в дождевых условиях прошла квалификация.
Чемпионат мира стартует в начале июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.
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