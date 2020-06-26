Коуэлл, покидающий пост главного моториста «Мерседеса», может перейти в «Астон Мартин»

15 июня стало известно, что глава подразделения мотористов «Мерседеса» Энди Коуэлл оставит свой пост в июле. Теперь же появилась информация, что он может перейти на работу в «Астон Мартин», сообщает Auto Bild.

Немецкое издание подчёркивает, что в «Феррари» уже отвергли возможность работы с Коуэллом. Между тем обсуждается, что специалист может перебраться в «Астон Мартин», который, по сути, уже с 2021 года начнёт выстраивать заводскую команду в Ф-1.

Напомним, что не так давно Лоуренс Стролл приобрёл пакет акций «Астон Мартин», в проект также инвестировал нынешний глава «Мерседеса» Тото Вольф, которого неоднократно связывали с возможным переходом на работу в «Астон Мартин».

Добавим, что с уходом из «Мерседеса» Коуэлла ответственность за силовую установку Формулы-1 в немецкой команде будет возложена на Хайуэлла Томаса.