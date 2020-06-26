Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Коуэлл, покидающий пост главного моториста «Мерседеса», может перейти в «Астон Мартин»

Коуэлл, покидающий пост главного моториста «Мерседеса», может перейти в «Астон Мартин»
Авто / Формула-1 0

15 июня стало известно, что глава подразделения мотористов «Мерседеса» Энди Коуэлл оставит свой пост в июле. Теперь же появилась информация, что он может перейти на работу в «Астон Мартин», сообщает Auto Bild.

Немецкое издание подчёркивает, что в «Феррари» уже отвергли возможность работы с Коуэллом. Между тем обсуждается, что специалист может перебраться в «Астон Мартин», который, по сути, уже с 2021 года начнёт выстраивать заводскую команду в Ф-1.

Напомним, что не так давно Лоуренс Стролл приобрёл пакет акций «Астон Мартин», в проект также инвестировал нынешний глава «Мерседеса» Тото Вольф, которого неоднократно связывали с возможным переходом на работу в «Астон Мартин».

Добавим, что с уходом из «Мерседеса» Коуэлла ответственность за силовую установку Формулы-1 в немецкой команде будет возложена на Хайуэлла Томаса.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020