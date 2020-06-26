Коуэлл, покидающий пост главного моториста «Мерседеса», может перейти в «Астон Мартин»

15 июня стало известно, что глава подразделения мотористов «Мерседеса» Энди Коуэлл оставит свой пост в июле. Теперь же появилась информация, что он может перейти на работу в «Астон Мартин», сообщает Auto Bild.
Немецкое издание подчёркивает, что в «Феррари» уже отвергли возможность работы с Коуэллом. Между тем обсуждается, что специалист может перебраться в «Астон Мартин», который, по сути, уже с 2021 года начнёт выстраивать заводскую команду в Ф-1.
Напомним, что не так давно Лоуренс Стролл приобрёл пакет акций «Астон Мартин», в проект также инвестировал нынешний глава «Мерседеса» Тото Вольф, которого неоднократно связывали с возможным переходом на работу в «Астон Мартин».
Добавим, что с уходом из «Мерседеса» Коуэлла ответственность за силовую установку Формулы-1 в немецкой команде будет возложена на Хайуэлла Томаса.
- 26 июня 2020
-
19:59
-
19:16
-
17:59
-
15:51
-
15:21
-
14:39
-
12:47
-
12:02
-
11:21
-
10:05
-
09:29
-
01:03
-
00:56
- 25 июня 2020
-
23:15
-
21:59
-
20:51
-
19:46
-
19:33
-
18:27
-
16:57
-
16:42
-
15:08
-
14:52
-
14:08
-
13:44
-
12:38
-
12:08
-
11:17
-
10:07
-
08:58
-
00:50
- 24 июня 2020
-
23:47
-
22:35
-
20:42
-
20:34