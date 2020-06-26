Деймон Хилл: у Феттеля одна дорога — вниз

Чемпион мира Формулы-1 1996 года Деймон Хилл поделился мыслями о карьерных перспективах четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. По словам британца, немцу не стоит оставаться в Формуле-1 после 2020 года.

«Когда ты находишься на вершине, это очень сложно. Потому что единственная дорога — вниз. Какой смысл переходить Феттелю в „Макларен“ „Астон Мартин“ или „Рено“? Когда я принял решение завершить карьеру, мне сразу же захотелось остановиться. Проехать даже пять гонок было непросто. Однажды Берни Экклстоун сказал мне, что если пилот видит красный свет, то ему следует сразу же остановиться. Думаю, он был абсолютно прав. Если ты не чувствуешь в себе желания гоняться, ты не должен выступать до конца сезона», — приводит слова Хилла Motorsport-Total.

Напомним, Феттель после 2020 года покинет «Феррари». Себастьян до сих пор не определился с дальнейшими карьерными планами.