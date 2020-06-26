Шварцман: многому научился у Кими и Себа, они классные ребята

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и академии «Феррари» Роберт Шварцман рассказал о своих впечатлениях от общения с Кими Райкконеном и Себастьяном Феттелем.



«Я очень хорошо общаюсь с Кими. С Себом, Кими и Шарлем — с этими ребятами у меня очень хороший контакт. Я с Кими познакомился в Монако, немножко поговорил. Очень спокойный, адекватный парень. Я понимаю, что у всех есть свои интересы в плане медийности. Например, я люблю общаться с фанатами, но есть люди, которые не любят этого — как Себ и Кими. Но когда ты общаешься с ними один на один, то они очень общительные, открытые, интересные люди. Это совершенно другая история. Пока я не познакомился с Кими, то думал, что он будет соответствовать прозвищу Айсмен — человек-лёд, который скажет два слова — и всё. А мы с ним просидели полчаса в вагончике «Феррари», что-то рассказывали друг другу.



Кими и Себ — очень классные ребята, с ними было очень интересно. Я у них многому учился, смотрел на них — они очень мне помогли. А когда Кими был в России, то мы помним, что он решил немного расслабиться. Тогда Кими просто не умолкал, а я сидел, слушал его и смеялся. Ну, Кими можно понять!» — рассказал Шварцман в эфире инстаграм-аккаунта «СМП Рейсинг».